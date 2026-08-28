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        "TEKNOFEST Kuantum Teknolojileri Yarışması" finali Kocaeli'de başladı

        "TEKNOFEST Kuantum Teknolojileri Yarışması" finali, Bilişim Vadisi'nde düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 21:53 Güncelleme:
        "TEKNOFEST Kuantum Teknolojileri Yarışması" finali Kocaeli'de başladı

        "TEKNOFEST Kuantum Teknolojileri Yarışması" finali, Bilişim Vadisi'nde düzenleniyor.

        Bilişim Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK ve ComPro işbirliğiyle yürütülen Kuantum Teknolojileri Yarışması'nın "Yazılım" kategorisinin finali 10 takım ve 40 katılımcıyla Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi kampüsünde gerçekleştiriliyor.

        Sağlık, enerji, üretim, malzeme bilimi, biyokimya, finans, lojistik ve siber güvenlik gibi birçok alanda yeni nesil çözümler sunma potansiyeline sahip kuantum teknolojileri, günümüzün en kritik teknoloji alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle kuantum bilgi işlem, optimizasyon, karmaşık sistemlerin simülasyonu, makine öğrenmesi ve büyük veri analizi gibi alanlarda yeni çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine imkan sağlıyor.

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        Bu kapsamda "Yazılım" kategorisi, katılımcıları gerçek dünyadaki karmaşık bir problemi kuantum teknolojilerinden yararlanarak çözmeye davet ediyor.

        Bu yıl yarışmada takımlardan, “Su Kaynakları ve Dağıtım Ağında Dinamik Tahsis Optimizasyonu” problemine yönelik yenilikçi çözümler geliştirmeleri bekleniyor.

        Katılımcılar, kentsel su dağıtım sistemlerinde enerji maliyetleri, şebeke kayıpları, rezervuar dengesi ve kesintisiz su temini gibi operasyonel süreçleri ele alacak. Geliştirilecek çözümlerde kuantum annealing ve klasik-kuantum hibrit yöntemlerden yararlanılarak, su kaynaklarının daha etkin ve verimli yönetimine katkı sunacak karar destek sistemlerinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

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        Yazılım kategorisi finali, 28-30 Ağustos'ta Bilişim Vadisi Kocaeli kampüsünde gerçekleştirilecek.

        Finale kalan 10 takım, yarışmanın en önemli aşamasında 24 saat sürecek Kuantum Hackathon'da karşı karşıya gelecek. Takımlar, kendilerine verilen problem doğrultusunda çözümlerini geliştirerek kod, nihai rapor ve sunum üzerinden değerlendirilecek.

        Kuantum Teknolojileri Yarışması Yazılım Kategorisi'nde dereceye giren takımlar, toplam 525 bin TL ödülün sahibi olacak. Birinciye 200 bin, ikinciye 175 bin, üçüncüye ise 150 bin lira para ödülü verilecek.

        Yarışmada dereceye giren takımlara ödülleri, 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST Şanlıurfa kapsamında gerçekleştirilecek törende takdim edilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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