TEKNOFEST Mavi Vatan'da çocuklar, bilim şovunda deneylere katıldı
Kocaeli'de düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında bilim şovuna katılan çocuklar, bilimsel deneyim yaşadı.
Giriş: 20.08.2026 - 12:26 Güncelleme:
Kocaeli'de düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında bilim şovuna katılan çocuklar, bilimsel deneyim yaşadı.
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