Türkiye Süpermoto ve Motomini Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları Kocaeli'de başladı

Türkiye Süpermoto ve Motomini Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları Kocaeli'de start aldı.



Türkiye Motosiklet Federasyonu 2026 yarış takviminde yer alan şampiyonanın 3. ayağı, Başiskele Motor Sporları Gelişim Merkezi'nde düzenleniyor.



Sporcular, süpermoto open/3, süpermoto 85 cc ve süpermoto 65 cc, 50 cc ve 50 cc mini kategorilerinde mücadele ediyor.



Şampiyonanın ilk gününde sporcular, serbest antrenmanlarda piste çıktı.



Pilotlar, yarın sıralama turlarında en iyi dereceyi elde etmek için yarışacak.



Organizasyonun 3. ayağı, pazar günü yapılacak final mücadeleleriyle tamamlanacak.



Şampiyonada, Türkiye ANLAS MiniGP 110 ve FIM MotoMini Türkiye serileri kapsamında 13 sporcu da yarışıyor.

