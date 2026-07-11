15 TEMMUZ DEMOKRASİ ZAFERİNİN 10. YILI - Tankların önüne siper olan 15 Temmuz gazisi, o gecenin unutulmamasını istiyor

SAVAŞ GÜLER - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde tankları durdurmak isterken iki kez yaralanan Recep Kara, o gecenin hafızalardan çıkarılmamasını istiyor.



FETÖ'nün darbe girişimini engellemek için Ankara'da sokaklara çıkan binlerce kişiden biri olan Kara, canını hiçe sayarak, üç tank, bir zırhlı personel taşıyıcı aracın geçişini engellemeye çalıştı.



Önüne geçtiği tanklardan birinin namlusunun başına isabet etmesi sonucu yaralanan Kara, bir süre sonra açılan ateşle kolundan da yara aldı.



Kara, AA muhabirine, 15 Temmuz 2016'da akşam saatlerinde televizyon ve sosyal medyadan FETÖ'nün darbe girişimine kalkıştığını öğrendiğini söyledi.



Bunun üzerine dışarıya çıkmak istediğini ve ağabeyini aradığını ifade eden Kara, "O da 'Çık dışarıya, vatanı bunlara mı bırakacağız' dedi. Ben de abdest alıp dışarıya çıktım." dedi.



Kara, sokaklarda FETÖ'ye karşı direnmek için kendisi gibi dışarıya çıkan kalabalık gruplara katıldığını, örgüt üyelerine ve kullandıkları araçlara karşı durmaya çalıştığını anlattı.



Kızılay Meydanı'na doğru yürürken tankları gördüğünü dile getiren Kara, "Bu sırada bir zırhlı personel taşıyıcı gördüm ve tekbir getirerek üzerine çıktım. Aracın önünden çekilmemi söylediler ama çekilmedim. Bu sırada beni ezmeye mi çalıştı yoksa düşürmeye mi çalıştı tam bilmiyorum. Araca tutunmayı bıraktım ve önüne yattım. Daha sonra birkaç vatandaş gelip beni kenara çektiler." diye konuştu.



Kara, daha sonra başka bir noktada bir tank gördüğünü ve onun önüne geçtiği sırada tank namlusunun başına isabet ettiğini, ardından tutunduğu tankta bir süre sürüklendiğini vurgulayarak, tankın namlusunun başına isabet etmesinden sonra hafıza kaybı ve unutkanlık yaşamaya başladığını anlattı.



- "Böyle durumlarda cesaret başka bir noktaya çıkıyor"



Genelkurmay Başkanlığı önünde başka bir tankın önüne geçtiğini ve üzerine çıktığını aktaran Kara, şunları kaydetti:



"Polislerden biri 'Bize yardımcı olacaksanız tankları engellemeye çalışın.' dedi. Üzerine çıktığım tank, namlusunu sürekli çevirerek beni düşürmeye çalıştı. FETÖ mensuplarından biri tankın üzerinden inmemi söyledi, 'İnmiyorum' dedim. 'İnmezsen vururuz.' dedi, 'Vur, benim askerim bana mı sıkacak dedim.' ve sırtımı döndüm. Bazı vatandaşlar burada yaralandı. Vatandaşlar orada vurulacağını biliyor, vuruluyor ve geri geliyor. Böyle durumlarda cesaret başka bir noktaya çıkıyor. Başka bir tankın üzerine branda çekerek etrafı görmelerini engellemeye çalıştık. Daha sonra bir seri silah atışı sesi duydum ve bu sırada kolumdan yaralandığımı anladım. Ağrım artmaya başlayınca hastaneye gittim, iki gün hastanede yattım. Şu anda kolumda şarapnel parçalarının izleri duruyor.



Ben bugünlerin unutturulmaması gerektiğini düşünüyorum. 15 Temmuz'dan yaklaşık 1,5 ay sonra evdeyken işittiğim silah sesleri üzerine tekrar darbe girişimi olacak zannettim, yine dışarıya çıkacaktım. Allah devlete millete zeval vermesin, bir daha bu günlerin yaşatmasın."

