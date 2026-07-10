Konya'da silahla vurulan kuyumcu hayatını kaybetti
Konya'nın Karatay ilçesinde silahlı saldırıda ağır yaralanan kuyumcu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Konya'nın Karatay ilçesinde silahlı saldırıda ağır yaralanan kuyumcu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Mevlana Caddesi'nde kuyumcu dükkanı işleten Sami A. (37), iş yerine gelen T.B. ile tartıştı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada T.B, tabancayla Sami A'yı yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine iş yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı olarak Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Sami A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerinin şüpheli T.B'yi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.
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