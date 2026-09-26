15. Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni ve Şiir Atölyesi'nde şairler buluştu

Karatay Belediyesi ile Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni ve Şiir Atölyesi'nde şairler bir araya geldi.

Şölene, Türkiye, Kırgızistan, Doğu Türkistan, Tataristan, Azerbaycan, Irak ve Filistin'den 20 şair katıldı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Mevlana Müzesi Gül Bahçesi'nde düzenlenen programda, bu topraklarda söz ve dizelerin yalnızca söylenmediğini, gönülden gönüle aktarılan mısralara dönüşerek zamanın içinden geçip bugüne ulaştığını belirtti.

Konya'da şiirin sadece bir sanat değil, insanı insana, geçmişi geleceğe bağlayan bir gönül dili olduğunu vurgulayan Kılca, şunları kaydetti:

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"Bu gönül dilinin en güçlü seslerinden biri de elbette Mevlana Celaleddin-i Rumi'dir. Bugün onun şehrinde, onun adına düzenlediğimiz 15. Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni'nde farklı coğrafyalardan gelen şairlerimizle aynı sözün, aynı gönlün etrafında buluşuyoruz. Bu şölen yalnızca bir etkinlik değil, Konya'nın kültür hafızasının da bir parçasıdır. Yıllar içerisinde Türkiye'nin farklı şehirlerinden, dünyanın farklı ülkelerinden şairlerimizi burada ağırladık, ağırlamaya devam ediyoruz. Dilleri, coğrafyaları farklıydı. Bir taraftan şehrimizin geçmişine uygun mimari tasarımlarla kentsel dönüşüm çalışmalarını yürütürken, bir tarafta da şehrin kültürüne, şehrin edebiyatına, şiirine ve sanatına sahip çıkıyoruz."

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Programa katılan şairlerin şiirlerini seslendirmelerinin ardından kendilerine günün anısına plaket ve hediye takdim edildi.