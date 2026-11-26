AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Selçuk Üniversitesi Kulu Meslek Yüksekokulu'nun kapatılacağı veya il merkezine taşınacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Ağralı, gazetecilere Kulu Meslek Yüksekokulu'nun yaklaşık 30 yıldır Selçuk Üniversitesi bünyesinde ilçede eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürdüğünü hatırlattı.

Yüksekokulun geleceğine ilişkin ortaya atılan iddiaların vatandaşlar ve öğrenciler arasında endişeye yol açtığını belirten Ağralı, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü ile konuya ilişkin görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kulu'nun sosyal, ekonomik ve eğitim hayatına önemli katkılar sunan yüksekokulun kapatılmasının veya başka bir yere taşınmasının söz konusu olmadığını vurgulayan Ağralı, ayrıca ilçedeki Sağlık Bilimleri Fakültesine ebelik, hemşirelik ve çocuk gelişimi gibi yeni bölümlerin ekleneceğini aktardı.