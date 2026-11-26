Konya Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu, Suriye’nin yeniden yapılanma sürecine katkı sağlamak ve iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla dört gün boyunca Şam, Humus, Hama ve Halep’te temaslarda bulundu. Ziyaretleri değerlendiren KTO Başkanı Selçuk Öztürk, "Suriye’nin yeniden ayağa kalkmasında Türkiye’nin üstleneceği önemli sorumluluğa, Konya’mız güçlü sanayisi, üretim kapasitesi ve ticaret tecrübesiyle değerli katkılar sunacaktır" dedi.

Konya Ticaret Odası (KTO), Suriye’nin yeniden yapılanma sürecinde Konya iş dünyasının etkin rol üstlenmesi ve iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalara önemli bir ziyaret programıyla devam etti. Konya Ticaret Odası Dış Ticaret Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirilen program kapsamında, KTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Çakır, Yönetim Kurulu Üyeleri Ramazan Erkuş, Osman Bağcı ve Samet Tekelioğlu ile Dış Ticaret Müdürü Hüsamettin Güngör’den oluşan heyet, dört gün boyunca Suriye’nin Şam, Humus, Hama ve Halep şehirlerinde diplomatik temsilciler, yerel yöneticiler, ticaret ve sanayi odalarının başkanları ile iş dünyasından temsilcilerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmelerde Suriye’nin yeniden inşa sürecindeki ihtiyaçlar, Konya’nın bu sürece sunabileceği katkılar, karşılıklı yatırım imkânları ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.

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Öztürk: "Suriye’nin yeniden inşasında Konya önemli bir rol üstlenecektir"

Dört gün süren Suriye programını değerlendiren Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Suriye’nin yeniden yapılanmasının Türkiye açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek Konya’nın bu süreçte güçlü bir ekonomik ortak olabilecek potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Başkan Öztürk, "Suriye’nin yeniden inşası, yalnızca yıkılan binaların ve altyapının yeniden yapılması değil, üretimin, ticaretin ve ekonomik hayatın yeniden ayağa kaldırılması anlamına geliyor. Suriye’de başlayacak ekonomik canlanmanın ülkemiz ve bölgemiz açısından da önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyorum. Türkiye, sahip olduğu üretim gücü, sanayi altyapısı ve tecrübesiyle Suriye’nin yeniden yapılanmasında önemli bir sorumluluk üstlenecektir. Konya’mız da güçlü sanayisi, üretim çeşitliliği, ihracat kapasitesi ve girişimci iş dünyasıyla bu sürece en fazla katkı sağlayabilecek şehirlerimizden biridir. Biz Konya’nın yalnızca ürün ihraç eden değil, üretim tecrübesini paylaşan, yatırım ve ticari ortaklıklar geliştiren, Suriye’nin ekonomik kalkınmasına doğrudan katkı sağlayan bir şehir olmasını hedefliyoruz. Konya Ticaret Odası olarak, Suriye ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yönetim Kurulumuzun dört ayrı şehirde gerçekleştirdiği görüşmelerin, Konya iş dünyasının bu süreçte üstlenebileceği rolün ortaya konulması açısından önemli olduğuna inanıyorum. Temennimiz, bu görüşmelerin karşılıklı güvene dayalı, uzun vadeli ve somut iş birliklerine dönüşmesidir. Konya iş dünyasının üretim gücünün Suriye’nin yeniden yapılanma sürecine yansıması, hem iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirecek hem de bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

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"Gerçekleştirilen temasların somut projelere dönüşmesini hedefliyoruz"

Suriye’de gerçekleştirilen görüşmelerin bundan sonraki çalışmalar açısından önemli bir zemin oluşturduğunu belirten Başkan Öztürk, Konya Ticaret Odası olarak iş birliği imkanlarının takip edileceğini ifade etti. Öztürk, "Dört gün boyunca gerçekleştirilen temaslar, Suriye ile ticari ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra yeniden inşa sürecinde iş dünyamızın sağlayabileceği katkıların değerlendirilmesine de imkân sundu. Önümüzdeki dönemde karşılıklı temasların sürdürülmesi, sektörler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve ortaya çıkan iş birliği fırsatlarının somut çalışmalara dönüştürülmesi için gayret göstereceğiz. Konya’nın üretim gücünün ve sanayi birikiminin Suriye’nin yeniden kalkınmasında önemli bir yer edinmesini arzu ediyoruz. Gerçekleştirilen ziyaretlerin şehirlerimiz, ülkelerimiz ve iş dünyamız için hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.