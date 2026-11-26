Konya'da Alzheimer hastaları ziyaret edildi
Konya'da Sadreddin Konevi Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri ile Karatay Gençlik Merkezi ve Genç Kızılay Karatay Şubesi gönüllüleri, Alzheimer hastalarını ziyaret etti.
Giriş: 26.11.2026 - 15:25 Güncelleme:
Konya'da Sadreddin Konevi Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri ile Karatay Gençlik Merkezi ve Genç Kızılay Karatay Şubesi gönüllüleri, Alzheimer hastalarını ziyaret etti.
Karatay ilçesindeki Yaşlı Bakım Eğitim Uygulama ve Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden topluluk, hastalarla sohbet etti, çeşitli etkinlikler yaptı.
Ziyaretin, toplumsal duyarlılığı artırma ve gönüllülük bilincini güçlendirme amacıyla yapıldığı bildirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ