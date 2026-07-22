Akşehir Devlet Hastanesi'nde el emeği sanat eserleri sergisi açıldı

Akşehir Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) danışanları tarafından hazırlanan el emeği sanat eserleri, sergilendi.





Sergide, danışanların yıl boyunca hazırladığı polyester çalışmalar, yağlı boya tablolar, ahşap işlemeler ve geri dönüşüm malzemelerinden üretilen eserler yer aldı.



Açılışa Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur, İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Ekerbiçer, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yıldıray Erdem, Akşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Erdem, Parkhayat Hastanesi Başhekimi Mehmet Demirdağ ile kurum amirleri ve davetliler katıldı.



Protokol üyeleri sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.



TRSM bünyesinde yürütülen rehabilitasyon çalışmalarının ürünü olan serginin, danışanların sosyal hayata katılımına ve sanatsal yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçladığı belirtildi.



