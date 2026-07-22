Karatay Belediye Başkanı Kılca, yaz spor okullarındaki öğrencilerle buluştu

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Yaz Spor Okulları'ndaki öğrencileri ziyaret etti.





Karatay Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri, sportif yeteneklerini keşfetmeleri, fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla düzenlenen organizasyona yaklaşık 3 bin 670 öğrencinin katıldığı aktarıldı.



Açıklamada, 30 Ağustos 2026'ya kadar devam edecek eğitimlerde çocukların futbol, basketbol, voleybol, tekvando, judo, cimnastik, masa tenisi, geleneksel okçuluk, kort tenisi, yüzme, güreş ve kick boks olmak üzere 12 branşta, Karatay'ın 14 ayrı tesisinde alanında uzman antrenörler eşliğinde eğitim gördüğü belirtildi.



Açıklamada ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Yaz Spor Okulları'nın temel hedefinin sağlıklı nesiller yetiştirmek, yetenekli çocukları keşfederek onları hayalini kurdukları spor kariyerine hazırlamak olduğunu belirtti.



Çocukları spor salonlarıyla buluşturarak hem fiziksel gelişimlerine katkı sağladıklarını hem de teknolojik bağımlılığın olumsuz etkilerini azaltmayı hedeflediklerini ifade eden Kılca, çocukların ve gençlerin geleceğin teminatı olduğunu vurguladı.

