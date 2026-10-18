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        Anamas Dağı'nın zirvesi beyaz örtüyle kaplandı

        Beyşehir'deki Anamas Dağı'nın zirvesi, yağan karın ardından beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 12:13 Güncelleme:
        Anamas Dağı'nın zirvesi beyaz örtüyle kaplandı

        Beyşehir'deki Anamas Dağı'nın zirvesi, yağan karın ardından beyaza büründü.

        Beyşehir Gölü'ne hakim konumun yanı sıra onlarca yaylayı barındıran dağda, Dedegöl zirvesi kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

        Torosların uzantısı olan 2 bin 998 metre yüksekliğe sahip dağın karla kaplı zirvesi Beyşehir Gölü'yle birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

        İlçe sakinleri, karla kaplı dağın göl ile birleşen manzarayı gözlemledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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