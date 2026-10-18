Anamas Dağı'nın zirvesi beyaz örtüyle kaplandı
Beyşehir'deki Anamas Dağı'nın zirvesi, yağan karın ardından beyaza büründü.
Giriş: 18.10.2026 - 12:13 Güncelleme:
Beyşehir'deki Anamas Dağı'nın zirvesi, yağan karın ardından beyaza büründü.
Beyşehir Gölü'ne hakim konumun yanı sıra onlarca yaylayı barındıran dağda, Dedegöl zirvesi kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.
Torosların uzantısı olan 2 bin 998 metre yüksekliğe sahip dağın karla kaplı zirvesi Beyşehir Gölü'yle birlikte güzel görüntüler oluşturdu.
İlçe sakinleri, karla kaplı dağın göl ile birleşen manzarayı gözlemledi.
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