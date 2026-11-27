Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu ulaşım filosuna kazandırılan 20 yeni çevreci otobüsün tanıtım ve hizmete alım programı gerçekleştirildi.

Kılıçarslan Kent Meydanı’nda düzenlenen programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya Modeli Belediyecilik" anlayışıyla şehrin altyapısından üst yapısına kadar önemli hizmetlerde bulunduklarını hatırlatarak, "Kentsel dönüşümüyle, eğitimiyle, teknolojisiyle, spor ve sanatıyla, çevre ve iklimiyle bambaşka bir Konya oluşturmak için çaba sarf ediyoruz. Bu konudaki en büyük gücümüz Konyalıların bize gösterdiği sonsuz destek ve güvendir" dedi.

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"Toplamda 716 otobüs sayısına ulaşmış olduk"

Özellikle ulaşımda atılan adımların şehrin yarınlarını şekillendiren en önemli yatırımlar arasında olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Şüphesiz ki bir şehrin en önemli can damarı ulaşımdır. Bizler şehrimizin her geçen gün büyüyen dinamizmine ayak uyduran çevreci, konforlu ve modern bir ulaşım ağı kurmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bugün filomuza dahil ettiğimiz 20 yeni otobüsümüzle Konya’mızın yarınlarına uzanan bu konfor ve güven köprüsünü daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bildiğiniz gibi 2 yıl önce 180 otobüsümüzü filomuza dahil etmiştik. Şimdi de 20 yeni otobüsümüzü filomuza dahil ederek toplamda 716 otobüs sayısına ulaşmış olduk. Yüzde 64 yerlilik oranına sahip ve doğalgazlı olması sebebiyle Euro 6 emisyon standartlarına uygun motorları sayesinde egzoz emisyonlarının azaltılmasını sağlayacak otobüslerimiz aynı zamanda yerli bir markadır. Böylece çevreye duyarlı ulaşım anlayışımızı güçlendiren bu araçlarla daha temiz bir şehir hedefimize doğru ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

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"Geçtiğimiz yıl otobüslerimiz yaklaşık 32 milyon kilometre yol kat ederek 965 bin sefer gerçekleştirdi"

Başkan Altay, Konya’nın yüz ölçüm ve yerleşim yapısı bakımından Türkiye’nin en büyük şehri olduğunu hatırlatarak, "Coğrafi büyüklüğümüz ulaşım alanında üstlendiğimiz sorumluluğun ve işimizin ne kadar kapsamlı olduğunun da en açık göstergesi. Örnek vermek gerekirse geçtiğimiz yıl otobüslerimiz yaklaşık 32 milyon kilometre yol kat ederek 965 bin sefer gerçekleştirdi. Bu rakam dünya etrafında yaklaşık 800 tur demek. Yani otobüslerimizin şehir içinde ne kadar uzun mesafe gösterdiğinin kanıtı budur. Ve bu otobüslerimizde 84 milyon yolcumuzu evlerinden işlerine, işlerinden okullarına ve tekrar hanelerine ulaştırmış olduk. Şehrimizde ulaşımın ana omurgası olan tramvaylarımızla ise 78 bin sefer yaparak 34 milyon yolcumuza hizmet verdik. Yani toplamda 117 seferde 117 milyon taşıma yaparak Konya’mızda insanların ulaşımını rahatlatmış olduk. Bugün Konya merkezde belediye otobüslerimizde ve tramvaylarımızda Konya Kart ile tam biniş ücreti 35 lira, öğrenci biniş ücreti ise 15 lira. Böylece bir taraftan konforlu bir ulaşım imkanı sunarken bir taraftan da ekonomik bir ulaşım sunmak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Tam abonmanımız 2.170 lira, öğrenci abonmanımız ise 565 liradan hemşehrilerimize hizmet veriyor" dedi.

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Güncel bedelle 376 milyon liraya mal oldu

Ulaşımda teknolojiyi kullanarak hayata geçirdikleri projeler ile devam eden raylı sistem yatırımları hakkında da bilgi veren Başkan Altay, yapılan tüm hizmetlerin arkasında büyük bir planlama ve emeğin yer aldığını dile getirdi. Başkan Altay, "Otobüslerimizin sefer saatlerinden hat düzenlemelerine, tramvaylarımızın işleyişinden duraklarımızın bakımına kadar ulaşımın her aşamasında çalışma arkadaşlarımız gece gündüz demeden büyük bir gayret gösteriyor. Şoförlerimiz ve vatmanlarımızdan teknik ekiplerimize, planlama ve kontrol birimlerimizden sahadaki personelimize kadar emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Konya’mızın her köşesine daha güçlü hizmet ulaştırmak, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve şehrimizi geleceğe hazırlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Güncel bedeli 376 milyon lira olan 20 çevreci otobüsümüzün şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bundan sonra da bir taraftan raylı sistem yatırımlarımıza devam ederken bir taraftan da hem kendi imkanlarımızla hem uluslararası finans kurumları ile otobüs filomuzu gençleştirmeye, yeni otobüslerimizi filomuza dahil etmeye inşallah 2027 yılında da kesintisiz bir şekilde devam edeceğiz. Otobüslerimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.