Konya Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım filosuna kazandırdığı 20 otobüsü tanıtarak hizmete aldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen tanıtım programında, kentin altyapısından üstyapısına kadar önemli hizmetlerde bulunduklarını söyledi.

Belediye olarak şehrin her geçen gün büyüyen dinamizmine ayak uyduran çevreci, konforlu ve modern bir ulaşım ağı kurmak için çalıştıklarını anlatan Altay, 20 yeni otobüsle ulaşım filosunu güçlendirdiklerini dile getirdi.

Altay, yeni araçlarla birlikte otobüs sayısının 716'ya ulaştığını, egzoz emisyon oranlarının düşeceğini belirterek, şunları kaydetti:

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"Otobüslerimiz aynı zamanda yerli bir markadır. Böylece çevreye duyarlı ulaşım anlayışımızı güçlendiren bu araçlarla daha temiz bir şehir hedefimize doğru ilerliyoruz. Konya, yüz ölçümü ve yerleşim yapısı bakımından ülkemizin en büyük şehridir. Coğrafi büyüklüğümüz, ulaşım alanında üstlendiğimiz sorumluluğun ve işimizin ne kadar kapsamlı olduğunun da en açık göstergesi. Otobüslerimizle 84 milyon yolcumuzu evlerinden işlerine, işlerinden okullarına ve tekrar hanelerine ulaştırmış olduk. Şehrimizde ulaşımın ana omurgası olan tramvaylarımızda ise 78 bin sefer yaparak 34 milyon yolcumuza hizmet verdik. Toplamda 117 seferde 117 milyon taşıma yaparak kentimizde insanların ulaşımını rahatlatmış olduk."

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Program, hizmete alınan otobüslerin incelenmesinin ardından sona erdi.