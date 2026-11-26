KAMERAYA YANSIYAN SALDIRININ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Konya'da sokaktaki çeşmeden su dolduran P.G. (70) adlı kadına bıçakla saldıran Muhammet K., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Muhammet K.'nin kadını tanımadığı ve yolda görüp rastgele bıçakladığı öne sürüldü. Tedaviye alınan P.G.'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çeşmede su dolduran P.G., damacanalarının başında beklediği sırada yanına yaklaşan Muhammet K., cebindeki bıçağı çıkarıp kadının iki kez sırtına, bir kez da göğsüne sapladığı anlar yer aldı. P.G. yere yığılırken, Muhammet K.’nin soğukkanlı bir şekilde yoluna devam ederek bölgeden uzaklaştığı görüldü.