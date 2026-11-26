Konyaspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak TÜMOSAN Konyaspor, hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 26.11.2026 - 16:20 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak TÜMOSAN Konyaspor, hazırlıklarını tamamladı.
Murat Kurum Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve 5'e 2 oyunla başladı.
Çabukluk-çeviklik çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
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