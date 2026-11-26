Konya'da bir kadını bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
Konya'nın Meram ilçesinde bir kadını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Konya'nın Meram ilçesinde bir kadını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Sahibiata Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'ndeki tatlı su çeşmesinden su dolduran P.G. (70) bıçaklı saldırıya uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın, ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakaladı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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