Konya'da çeşmeye su doldurmaya giden 70 yaşındaki kadının bıçaklandığı anın görüntüleri ortaya çıktı. Yaşlı kadını bıçakladıktan sonra hiçbir şey yokmuş gibi yürüyerek giden zanlı yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki evinden tatlı su çeşmesinden su doldurmak için çıkan P.G. (70) isimli kadın, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklanması sonucu ağır yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaşlı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çeşmeye gelen yaşlı kadın su doldurmaya çalıştığı sırada kimliği öğrenilemeyen şüphelinin gelerek sırtından ve önünden bıçakladığı, sonra hiçbir şey yokmuş gibi yürüyerek gittiği görülüyor. O sırada çevrede bulunanlar yaşlı kadına yardım etmeye çalışıyor.

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Şüpheli şahıs Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.