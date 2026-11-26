Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Amar B. (25) idaresindeki 68 ABC 633 plakalı otomobil, Akşehir'den Yunak istikametine gitmekte olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 03 KC 018 plakalı otomobille çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan Zehra B. (24), Amar B. (25), F.A.B. (1), İ.B. (3) ile İbrahim G. (66) ve Ali Y. (56) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan İbrahim G. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.