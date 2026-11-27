SERHAT ÇETİNKAYA - Konya Kapalı Havzası'nda yer altı sularının aşırı kullanımı nedeniyle yaşanan çekilme, Tuz Gölü çevresindeki tuzlu yer altı sularının havzanın iç kesimlerine ilerlemesine ve temiz kaynakların kalitesinin düşmesine yol açıyor.

KTO (Konya Ticaret Odası) Karatay Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vahdettin Demir, TÜBİTAK destekli "Konya Kapalı Havzası Kuraklık Durumunun Kuraklık İndisleri ile İncelenmesi" projesi kapsamında 11 meteoroloji gözlem istasyonunun 30 yıllık verilerini inceleyerek havzadaki kuraklığı ve kaynakların durumunu araştırdı.

Avrupa Uzay Ajansı'ndan sağladığı radar uydu verilerini, Türk, Alman ve İspanyol araştırmacılarla analiz eden Demir, Konya, Karapınar ve Cihanbeyli hattında her yıl süren aşağı yönlü yer kabuğu hareketlerini tespit etti.

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Yer altı sularının aşırı çekilmesiyle havzanın iç kesimlerinde su akış yönünün de değiştiğini ortaya koyan Demir, Tuz Gölü çevresindeki tuzlu yer altı sularının iç kesimlere ilerleyerek temiz yer altı sularına karıştığını ve suyun tuzluluk oranını artırıp kalitesini düşürdüğünü belirledi.

- "Bölgede yıllık 10 santimetreyi bulan çökmeler tespit ettik"

Demir, AA muhabirine, uzun yıllar ortalamasını baz alan değerlendirmede beklediklerinin aksine yağışlarda ciddi bir azalma yaşanmadığını gördüklerini söyledi.

Havzadaki nüfusun ve tarımsal faaliyetlerin yoğunlaşmasının yer altı suyu kullanımını artırdığını belirten Demir, su kullanımının giderek aşırı boyutlara ulaşmasının su gelir-gider dengesini bozduğunu dile getirdi.

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Dengenin bozulmasıyla ortaya çıkan tehlikelerin başında zemin hareketlerinin geldiğini anlatan Demir, "Özellikle yer altı sularının kullanımına bağlı Konya'dan Karapınar'a, Karapınar'dan Cihanbeyli'ye ve Cihanbeyli'den tekrar Konya'ya uzanan bölgede yıllık 10 santimetreyi bulan çökmeleri son 10 yılın uydu görüntüleriyle tespit ettik. Yine Karapınar ve Cihanbeyli bölgelerinde son 30 yılın verilerini incelediğimizde 50 metreyi bulan yer altı su seviyelerinde alçalmalar var." ifadelerini kullandı.

- "Böyle giderse temiz suya ulaşmanın zorlaşacağını öngörmekteyiz"

Demir, suyun gelir-gider dengesini sağlamak ve durumu tersine döndürmek için yer altı suyu kullanımının kontrol altına alınmasının gerekliliğine dikkati çekti.

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Havzada meydana gelen çökmelerin ve yer altı su seviyesindeki düşüşlerin farklı bir mekanizmayı da tetiklediğini aktaran Demir, şöyle konuştu:

"Bu mekanizma özellikle havzamıza özel olarak meydana gelmekte. Havzamızın en düşük kotu olan Tuz Gölü'nden tuzlu sular artık yer altı seviyesinin düşmeye devam etmesiyle yönünü değiştirdi. Havzanın iç kesimlerinde ve orta kesimlerinde suların çekilmesiyle beraber yönünü değiştiren tuzlu yer altı suyu temiz kaynaklarımızın da tuzluluğunu artırıyor. Bunun sonucu olarak böyle giderse temiz suya ulaşmanın daha da zorlaşacağını ve kullanım için giderek elverişsiz hale geleceğini öngörmekteyiz."