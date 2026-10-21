Başkan Kılca: "Esnafımız şehrimizin bereketidir"

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, esnafın Karatay’ın ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, tarihi çarşıların şehrin kültürel mirasını yaşatan önemli merkezler olduğunu söyledi.

Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam eden Başkan Kılca, Aziziye Camii çevresindeki çarşılarda esnafla buluştu. Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Kılca, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

"Esnafımız şehrimizin bereketidir"

Başkan Kılca, esnafın şehrin bereketi olduğunu ifade ederek, "Aziziye Camii çevresindeki çarşılarımız, şehrimizin köklü ticaret geleneğinin en güzel örneklerini barındırıyor. Bu çarşılarda yıllardır sürdürülen esnaflık kültürü, geçmişimizle bugünümüz arasında güçlü bir bağ oluşturuyor. Esnafımız da emeği, alın teri ve özverisiyle hem ekonomimize hem de şehrimizin sosyal hayatına katkı sağlıyor. Bizler de Karatay Belediyesi olarak bu değerleri korumaya, esnafımızın ihtiyaçlarına kulak vermeye ve ilçemizin gelişimine katkı sunacak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hemşehrilerimizin samimiyeti ve içten sohbetleri bizler için çok kıymetli. Onların görüşlerini dinlemek, beklentilerini yerinde öğrenmek çalışmalarımıza yön veriyor" dedi.

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Başkan Kılca, esnafları hayırlı işler temennisinde bulundu.