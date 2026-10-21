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        Kaldırımda ölü bulundu (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 10:53 Güncelleme:
        Kaldırımda ölü bulundu (2)

        ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

        Konya'nın Ereğli ilçesinde kaldırımda cansız bedeni bulunan kişinin İsmet Işıkçı (60) olduğu belirlendi. Vücudunda darp ve yara izi olmayan Işıkçı'nın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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