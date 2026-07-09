BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya'nın Bozkır ilçesinde toplu açılış törenine katıldı:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ülkemiz NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Öyle bir ev sahipliği yaptı ki gerçekten bir Türk evladı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşı olarak büyük gurur duydum." dedi.



Konya'nın Bozkır ilçesinde toplu açılış törenine katılan Destici, burada yaptığı konuşmada, Bozkır'da vatandaş öncelikli bir belediyecilik ve hizmet anlayışı sürdürdüklerini söyledi.



BBP'li belediyelerin bakanlıklarla ve yerel idarecilerle uyum içinde çalıştığını, milletin emanetine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Destici, "Milletimiz Büyük Birlik Partisine 20 belediye emanet etmiştir ve 20 belediyeyle eksiksiz bir şekilde yolumuza devam etmekteyiz." diye konuştu.



Ülke ve dünya gündeminde Türkiye’nin ev sahipliğini yaptığı NATO Zirvesi'nin bulunduğuna değinen Destici, şunları kaydetti:



"Ülkemiz NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Öyle bir ev sahipliği yaptı ki gerçekten bir Türk evladı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşı olarak büyük gurur duydum. O organizasyonun mükemmeliyeti, devlet başkanlarından bazılarının, organizasyonun muhteşemliği karşısında ağzının açık kalması ve 'Biz nasıl büyük bir devlete geldik' diye hayretli bakışları… Bütün bunları hep birlikte izledik. Onun ötesinde yıllarca bu ülkede, bu vatanda 1923'ten önce sanki Türk yoktu, Müslüman yoktu, sanki bir Türk devleti yoktu gibi bir anlayış oluşturmaya çalıştılar ve değerlerimizden kopuk bir sistem ve bir zihniyeti yerleştirmeye çalıştılar ama ne yaparlarsa yapsınlar sonuç ne oluyor? Sonuç yine aslına çekiyor. Çünkü bu milletin aslı Türk'tür, Müslüman’dır. Bu vatan toprağı Türk ve Müslüman toprağıdır, İslam toprağıdır. Kim olursa olsun bunu değiştiremeyecektir."



- "Yeniçeri de bizimdir, mehter de bizimdir, bugünkü bando da bizimdir ve kahraman ordumuz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de bizimdir"



Türkiye'nin örnek bir ev sahipliği yaptığının altını çizen Destici, "Özellikle devlet başkanlarının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Mehter Marşı'yla karşılanması, yeniçerilerle karşılanması, aynı zamanda mevcut Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızla karşılanması da Türk tarihinin bir bütün olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymuştur. Yani yeniçeri de bizimdir, mehter de bizimdir, bugünkü bando da bizimdir ve kahraman ordumuz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de bizimdir. Kara Kuvvetlerimiz 2 bin yıldan fazla bir tarihe sahiptir. Türk devlet geleneği 3 bin yıldan fazla bir tarihe sahiptir. Dolayısıyla da bizi köklerimizden ayıramayacaklar. İşte NATO Zirvesi hem Türkiye'ye hem dünyaya bu anlamda verilen en büyük mesaj olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.



Destici, NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet heyetinin devlet başkanlarıyla başarılı temaslarda bulunduğunu belirterek, "Bu organizasyonlar için ve Türkiye'yi, Türk milletini bu derece yüksek oranda temsil ve tarihi bütünlüğümüzü koruyarak bütün dünyaya verilen bu güçlü mesaj için saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Kendisini ve heyetini tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.



Zirvenin olumlu yansımaları için mutlu olduklarını ama bunların kendilerine Gazze’yi unutturmadığına değinen Destici, İsrail'in Gazze'de soykırım gerçekleştirdiğini ve ABD'nin bu soykırımı desteklediğini ifade etmeye devam edeceklerini bildirdi.



- "Artık biz başkasına muhtaç değiliz. Başkasının bize muhtaç olduğu günler yakındır inşallah"



Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını dile getiren Destici, şöyle devam etti:



"NATO sonuç bildirgesine baktığımızda, 5. maddeye vurgu yapılması, yani üye devletlerden herhangi birine dışarıdan bir saldırı geldiğinde toplu mukavemet, elbette Türkiye açısından olumludur. Aynı şekilde NATO ülkesi olup da başta ABD, Kanada olmak üzere bazı Avrupa devletleri özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkeler özellikle savunma sanayinde hala Türkiye'ye ambargo uygulamaktadır. Biz NATO'nun bir üyesi olarak hem de ikinci büyük ordusuna sahip bir üyesi olarak nasıl oluyor da jet motoru alamıyoruz hala? Biz nasıl oluyor da F-35 projesinden çıkarıldık? Savunma alanında kullanacağımız, savunma sanayinde kullanacağımız pek çok aleti, edevatı, makineyi, ürünü hala bize vermiyorlar. Hala bize ambargo uyguluyorlar. İnşallah bu NATO Zirvesi bu ambargoların da kalktığı bir zirve olmuştur diye ümit ediyoruz ama Türkiye artık eski Türkiye değildir. Türkiye başta İHA, SİHA olmak üzere uçağına kadar kendi yapacak noktaya gelmiştir. Artık biz başkasına muhtaç değiliz. Başkasının bize muhtaç olduğu günler yakındır inşallah. Yeter ki istikrarımızı koruyalım, birliğimizi koruyalım, beraberliğimizi koruyalım."



Konuşmasında asgari ücret ve emekli maaşlarında düzenlemeler yapılması gerektiğinden ve konuyla ilgili çalışmaları sürdürdüklerinden bahseden Destici, çiftçinin, üreticinin korunması ve desteklenmesi gerektiğinin de altını çizdi.



Destici, açılışı yapılan tesislerin ilçe için hayırlı olmasını diledi, yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.



Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut da konuşmasında, ilçede tamamlanan ve yapımı devam eden projelere ilişkin bilgi verdi.



Karabulut ilçeye kazandırılan 20’den fazla tesis ve aracın hayırlı olmasını diledi.



Konuşmaların ardından Destici, Belediye Başkanı Karabulut, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ve protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti.

