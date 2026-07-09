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        Seydişehir'de marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

        Konya'nın Seydişehir ilçesindeki marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 15:15 Güncelleme:
        Seydişehir'de marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

        Konya'nın Seydişehir ilçesindeki marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.


        İl Ticaret Müdürlüğü ile Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ve etiket denetimi yaptı.

        Ekipler, denetimlerde marketlerde reyon etiketleri ile kasa fiyatlarını karşılaştırarak, fiyat uyumluluğunu kontrol etti.

        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, "Tüketicilerimiz adına sahadaki denetimlerimizi daha da sıklaştırdık. Market denetimleri, piyasa gözetim ve etiket denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Biz de elimizden geldiğince vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

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