Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Kutay Güven, olağanüstü durumlarda hasta ve çalışan güvenliğini sağlamanın yanı sıra sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesinin öncelikleri olduğunu belirtti.

Tatbikatta senaryo gereği meydana gelen klor gazı sızıntısı ve toplu yaralanma olaylarına yönelik acil müdahale süreçleri uygulamalı olarak test edildi.

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