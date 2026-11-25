Konya'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla "Hayata Dokunan Kadınlar" fotoğraf sergisi düzenlendi.

Konya Valiliği, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİB) Konya Bölge Müdürlüğü ve Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle Kule Site AVM'de düzenlenen sergide, eğitimden sanata, kamusal alandan gündelik yaşama kadar hayata dokunan kadınların fotoğraflarına yer verildi.

CİB dijital görsel arşivinden derlenen siyah beyaz fotoğraflardan oluşan sergide, 1934-1986 yılları arasında çekilen 35 fotoğraf karesi yer alıyor.

Her biri kendi döneminin ruhunu yansıtan fotoğraflar aynı zamanda kadınların emeği, mücadelesi ve toplumsal dönüşümdeki rolünü ortaya koyuyor.

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Sergi, 27 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.