İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 'Yağma', 'Şantaj', 'Tehdit', 'Fuhuş' ve 'Uyuşturucu ticareti' suçlarına karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik kapsamlı çalışmada eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin, fuhuş vaadiyle buluştukları kişileri, buluşma sonrasında darbedip, paralarını gasbettiği belirlendi. Ayrıca 'Fuhuş', 'Uyuşturucu ticareti' ve 'Şantaj' suçlarına karıştıkları tespit edilen 11 kişi ise gözaltına alındı. Yakalanan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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