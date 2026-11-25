Konya'da vatandaşları fuhuş vaadiyle buluşmaya ikna edip, buluşma sonrasında darp ederek paralarını gasp eden kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde yağma, şantaj, tehdit, fuhuş ve uyuşturucu madde ticareti suçlarına yönelik yürüttüğü planlı çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, müştekileri fuhuş vaadiyle buluşmaya ikna ettikleri, buluşma sonrasında ise darp ederek paralarını gasp ettikleri belirlendi. Şüphelilerin ayrıca fuhuş, uyuşturucu madde ticareti ve şantaj suçlarına da karıştıkları tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla ekipler tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.