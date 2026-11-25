Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yürütülen "Ortak Gelecekte Biriz" Stratejik İletişim Kampanyası kapsamında düzenlenen çalıştayda, Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki, toplumsal ve ekonomik boyutları değerlendirildi.

"Milli Birlik, Kardeşlik ve Kalıcı Huzur" temasıyla Taş Bina'da gerçekleştirilen çalıştay, Konya, Karaman ve Aksaray'dan siyaset, akademi, yerel medya, iş dünyası ve sivil toplum temsilcileri ile şehit ve gazi ailelerinin katılımıyla yapıldı.

Çalıştayda İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın ve gazeteci Ekrem Kızıltaş değerlendirmelerde bulundu. Çalıştayın moderatörlüğünü ise Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Hüseyin Mercan üstlendi.

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İki oturum halinde gerçekleştirilen çalıştayda, sürece ilişkin toplumsal kaygı ve beklentiler, silah bırakmanın kalıcılığı, kamu düzeni, adalet ve toplumsal bütünleşme konuları ele alındı.

Şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetleri ile toplumun adalet beklentilerinin önemine dikkat çekilen oturumlarda, vatandaşların sürece ilişkin sorularının açık ve şeffaf biçimde yanıtlanması, doğru ve zamanında bilgilendirme yapılması ve toplumsal güvenin pekiştirilmesine yönelik öneriler ele alındı.

Çalıştay, yerel beklentilerin belirlenmesi ve Terörsüz Türkiye sürecine yönelik iletişim çalışmalarının geliştirilmesine ilişkin değerlendirmelerle sona erdi.