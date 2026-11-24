Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü 103 yaşındaki emekli öğretmeni ziyaret etti
Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, 103 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Ünvan'ı ziyaret etti.
Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, 103 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Ünvan'ı ziyaret etti.
İl müdürlüğü çalışanları 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 103 yaşındaki emekli öğretmen Ünvan'ı evinde ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Topal, ziyarette yaptığı konuşmada, yıllarını eğitime adayan Ünvan'ın, yetiştirdiği nesillerle toplumun geleceğine katkı sunan ve kurum bakımındaki çocukların hayatında da iz bırakan bir kişi olduğunu söyledi.
Ziyarette Ünvan eğitim hayatına dair anılarını anlatarak tecrübelerini aktardı.
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