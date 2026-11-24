Konya'da 5 bin 107 metrekare açık, 3 bin 220 metrekare kapalı alanıyla hizmet verecek Yeşilay Konya Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı.

Konya Valisi İbrahim Akın, Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi'nde düzenlenen temel atma töreninde, toplumun ruh sağlığına ve ortak iyilik haline katkı sağlayacak önemli bir yatırım için bir arada olduklarını söyledi.

Anadolu medeniyetinin insanı yalnızca bedenden ibaret görmediğini, ruhunu da iyileştirmeyi esas alan bütüncül bir şifa anlayışı geliştirdiğini belirten Akın, şunları kaydetti:

"Selçuklu ve Osmanlı darüşşifalarında müziğin, sanatın, mimarinin ve sosyal desteğin bir arada kullanılması medeniyetimizin asırlar önce de insana verdiği değeri göstermektedir. İşte bugün temelini atacağımız merkezimiz, ecdadımızdan devraldığımız o şefkatli şifa geleneğinin günümüzdeki yansıması olacaktır. Tütünden alkole, maddeden teknoloji ve kumar bağımlılığına kadar uzanan geniş bir alanda, tahribatı çok büyük olan bir tehditle karşı karşıyayız. Bağımlılık tek bir ferdin değil, doğrudan ailelerin, toplumun ve geleceğimizin meselesidir. Bu yönüyle bağımlılıkla mücadele bir istikbal meselesidir. Yeşilay'ımızın bugüne kadar YEDAM'lar aracılığıyla binlerce vatandaşımıza uzattığı şefkat eli bugün Konya'mızda da çok daha güçlü, kapsamlı ve kuşatıcı bir esere dönüşüyor. Bu iyilik merkezi, umudun yeniden yeşereceği ve yaraların sarılacağı bir şifa ve yeniden hayata tutunma yuvası olacaktır."

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Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Türkiye'ye örnek bir Yaşam Merkezi'nin temelini attıklarını dile getirdi.

Konya'da kurum ve kuruluşlarla ortaya koydukları birlik ve beraberliğin özünde, şehri imar ederken nesli de ihya etmek olduğunu vurgulayan Altay, şöyle konuştu:

"Bu doğrultuda gençlerimizi her türlü bağımlılıktan korumak, onlara sağlıklı, huzurlu ve üretken bir gelecek sunmak hepimizin en temel sorumluluğudur. Bu noktada asırlık çınarımız Yeşilay ile şehrimizde bugüne kadar çok güçlü bir gönül birliği ve işbirliği yürüttük. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak gençlik merkezlerimizde, spor okullarımızda ve saha etkinliklerimizde Yeşilay Konya şubemizle omuz omuza çalışıyor, farkındalık eğitimlerinden sağlıklı yaşam organizasyonlarına kadar pek çok faaliyete ev sahipliği yaparak destek veriyoruz. Bugün temelini attığımız bu merkez ise Yeşilay'ın bu kutlu mücadelesini şehrimizde çok daha kurumsal ve güçlü bir seviyeye taşıyacaktır. "

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Yeşilay Genel Başkan Başdanışmanı Mevlüt Büyükhelvacıgil de Yaşam Merkezi için destek verenlere teşekkür ederek, "Burada sadece bir binanın temelini atmıyoruz. İnsanlarımızın birbirine daha çok yaklaşacağı, ailelerin birlikte keyifli zaman geçireceği, çocuklarımızın ve gençlerimizin yeni imkanlarla buluşacağı bir yerin ayak izini atıyoruz. Biz istiyoruz ki burası gerçekten yaşayan bir merkez olsun. İnsanlarımız buraya severek gelsin. Çocuklarımız koşup oynasın, gençlerimiz arkadaşlarıyla buluşsun. Anne babalarımız birlikte vakit geçirsinler, büyüklerimiz dostlarıyla sohbet etsin. Herkesin kendisine ait bir köşe bulduğu, kendisini evinde hissettiği bir yer olsun. Burada insanlarımızın destek alabileceği, kendilerini geliştirebileceği, güzel vakit geçirebileceği pek çok imkanı bir araya getireceğiz." ifadelerini kullandı.