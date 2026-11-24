Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
İbrahim Ç. idaresindeki 42 ASM 226 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Caddesi Kavşağı'nda Mevlüt A. yönetimindeki 42 CAS 64 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki Münevver Ç, Nimet Ç. ve Nazmiye S. yaralandı.
Ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Münevver Ç. ilk müdahalenin ardından il merkezine sevk edildi.
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