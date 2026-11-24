Konya'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Konya'nın Akşehir ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 24.11.2026 - 13:31 Güncelleme:
Konya'nın Akşehir ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
M.C. idaresindeki 06 EUA 235 plakalı tır, Yeni İstanbul Caddesi'nde, M.Ş'nin kullandığı tescilsiz motosikletle çarpıştı.
Ağır yaralanan M.Ş, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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