Beşiktaş karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen futbolcular da yenilenme çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Sahada ısınma ve 5'e 2 ile devam eden antrenman, topla oyun ve koşu ile sona erdi.

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