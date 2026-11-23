Konyaspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 27 Kasım Cuma günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 27 Kasım Cuma günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Murat Kurum Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda CORE ısınmayla başladı.
Sahada ısınma ve 5'e 2 ile devam eden antrenman, topla oyun ve koşu ile sona erdi.
Beşiktaş karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen futbolcular da yenilenme çalışması ile antrenmanı tamamladı.
Yeşil beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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