Konya'nın Ahırlı ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle yapımı devam eden aşevi inşaatı son aşamaya geldi.

Ahırlı'nın Akkise Mahallesi'nde yapımı sürdürülen aşevi inşaatında sona yaklaşıldı. Akkise dernek yönetimi, tamamlanma noktasına ulaşan binada incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumunu kontrol etti. Konuya ilişkin açıklama yapan Ahırlı Belediye Başkanı Ali Üzlük, aşevinin arsa sürecinden yapımına destek veren hayırseverlere ve süreci organize eden Akkise dernek başkanı ile yönetimine katkılarından dolayı teşekkür etti.