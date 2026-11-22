Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyetin ardından, "En azından bir puanı hak etmiştik" dedi.

Trendyol Süper Lig 12. haftasında Konyaspor sahasında karşılaştığı Beşiktaş’a 42 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Maçın geneline baktığımız zaman 20 öncesi ya da sonrası olarak değerlendirmeden oyunu Beşiktaş'a verdiğimiz periyotlar son derece azdı ve bu en çok ne zaman oldu diye soracak olursanız 75'ten sonra olmaya başladı. Çünkü bazı bölgeler için oyuncu değiştirilmek zorunda ama devam etmek durumunda kaldık. Oyuncularımızı sonuna kadar kullanmak noktasında devam ettik. O son 10 dakikanın dışında, belki 15 dakikanın dışında oyunun hiçbir bölümü dediğim gibi Beşiktaş'ta değildi ama futbolda gol inanılmaz değerli. Bir oyuna da şöyle bakamayız; golleri çıkarırsak kötü değildi demek de doğru değil. Çünkü sonuçta bir beceri işi ve bir şekilde Beşiktaş bu noktada daha başarılıydı. Ama dediğim gibi kötü iki tane gol yedik. Onun dışında dengeli bir ilk girişimlerimiz vardı. 20'dan sonra en azından bu dengeli oyunun karşılığını Dompe'nin ekstra golüyle aldık ve içeri daha bir motivasyonla girdik. Çünkü risk aldıkça daha tehlikeli olabilecek bir takım. 21 bizi daha dengede tuttu. İkinci yarı zaten 45 ile 60 arası büyük bir oyun üstünlüğü vardı, oyun tamamen bizim elimizdeydi. İyi bir dakikada da golü bulduk. Coşkumuzu korumamız, üstüne de koymamız gerekirdi. Hatta 32'yi bulabilecek duran toptan da olsa pozisyona girdik. Evet, onlar maçın kırılma anları. Trossard güzel bir gol attı açıkçası, beceri isteyen bir gol attı. Sonra enerjimiz düştü son 15 dakika ve skor 42 oldu. Maça baktığım zaman genel manada söylüyorum, golleri çıkarırsak diye bir şey futbolda yok ama bu maçın olması gereken skoru sahadaki mücadeleye göre bu değildi ve takım en azından bir puanı hak etmişti. Bunu sadece 20'dan sonra verdiğimiz reaksiyon olarak da söylemiyorum, 75'e kadar olan bölümle alakalı bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Fakat dediğim gibi gol, beceri önemli ve Beşiktaş bu noktada bizden daha başarılıydı. Belki bizden daha başarılı oldukları tek parametre son vuruş ve bitiricilikti, onu da kabul etmek lazım. Oyuncularımın emeğine gerçekten bugün üzüldüm, çok çabaladılar. Bazı oyuncular yorulmalarına rağmen maçı taşımaya çalıştılar, onlar adına üzgünüm. Beşiktaş tarafından baktığım zaman da evet, onlar kazandı" diye konuştu.