Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, hakemlerle ilgili yaptığı değerlendirmede, "MHK'daki iki tane arkadaşa seslenmek istiyorum. Bu çocukları rahat bıraksınlar. Bu çocuklar bıraksınlar, hata yapsınlar, düzgün yönetsinler ama müdahale etmesinler, yönlendirmesinler" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 42 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulanan Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, "Deplasman galibiyeti olması bizim için ayrı bir önem taşıyor. Çocuklara çok teşekkür ediyorum. Konyaspor başkanımıza, yönetim kuruluna, tüm Konya halkına tek tek teşekkür ederim. Çok güzel ağırladılar bizi. Güzel bir maç oldu. Çocukları kutluyorum. Konyasporlu futbolcular iyi mücadele etti. Onları da kutluyorum. Ama yine dönüyoruz, dolaşıyoruz işte sağdan soldan hakemle ilgili benim hakemlerle ilgili hiç şikayetim yok. Hiçbir söyleyeceğim bir şey de yok. Yalnız buradan MHK'daki iki tane arkadaşa seslenmek istiyorum. Bu çocukları rahat bıraksınlar. Bu çocuklar bıraksınlar, hata yapsınlar, düzgün yönetsinler ama müdahale etmesinler, yönlendirmesinler. Anthony Taylor'a da bir şeyleri empoze etmeye çalışmasınlar. Bir şeyler düzelmeye doğru gidiyor. Tekrar işi bulandırıp bozmasınlar. Nihayetinde bu tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir konu, sadece Beşiktaş'ı değil" dedi.

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"MHK'daki iki arkadaş bu işi yine eskiye benzer şekilde bulandırmaya çalışıyor, yapmasınlar"

Maçtaki ofsayt pozisyonu ile ilgili konuşan Başkan Serdar Adalı, "Hiç oralara girmek istemiyorum. Çıplak gözle kim seyrederse seyretsin ofsayt değil diyor. Teknoloji var, ofsayt demiş. Söyleyecek bir şey yok. Hiç oralarda değilim. Bu MHK ile ilgili söylediğim sözler de gayet güzel bir şekilde iyi gitmeye çalışırken gördüklerim, duyduklarım, hissettiklerim maalesef MHK'daki iki arkadaş bu işi yine eskiye benzer şekilde bulandırmaya çalışıyor, yapmasınlar" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'da galip gelip biraz daha yerimizi garantiye almak istiyoruz"

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Beşiktaş’ın önündeki Avrupa Ligi ve derbi maçının sorulması üzerine Başkan Serdar Adalı, "Bizim için her maç önemli. Yani Avrupa'da galip gelip biraz daha yerimizi garantiye almak istiyoruz. Orada da iddiamız var. Galatasaray maçını söylememe gerek yok. Her sene oynuyoruz. İnşallah güzel, centilmence bir maç olur. Hak eden de kazanır" şeklinde konuştu.

"Bu genç hakemlerle bir şeyleri düzeltip bu ligi düzgün bir hale getirmezsek birazcık ayıp olur"

Beşiktaş’ın yabancı VAR hakemi talebi olacak mı sorusu üzerine Serdar Adalı, "Hayır yok. Bunu daha önceden de söyledim. Yine söylüyorum. Hakemlerimize güveniyorum. 85 milyonluk Türkiye'de biraz ayıp olur. Bunu 2 sene önce de söyledim. Bu genç hakemlerle bir şeyleri düzeltip bu ligi düzgün bir hale getirmezsek birazcık ayıp olur. Ülke olarak bize ayıp olur. Yabancı hakem değil. İşte bugün VAR'da bir yabancı vardı. Tartışacak olsak onu da tartışırız. Çözüm değil. Önemli olan her zaman söylüyorum niyetler iyi olsun. Gerisi hallolur diyelim" diye konuştu.