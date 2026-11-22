Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 21'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 21'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Murillo'nun savunma arkasına gönderdiği pasta Ndidi topu ceza sahası içerisinde kontrol ederek pasını penaltı noktasındaki Vlahovic'e verdi. Vlahovic'in ilk şutu savunmadan sekerken tekrar vuruşunu yapan Vlahovic meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 01
27. dakikada sol kanatta topla buluşan Dompe'nin ortasında ceza sahası içerisindeki Muleka'nın kafa vuruşu kaleci Nübel'de kaldı.
34. dakikada Ndidi'nin savunma arkasına gönderdiği pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Vlahovic'in şutunda top ağlara gitti. 02
41. dakikada Deniz Türüç'ün sol kanata gönderdiği pasta topla buluşan Dompe'nin ceza sahası sol çaprazından vurduğu şutta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 12
Stat: Konya Büyükşehir
Hakemler: Çağdaş Altay, Ceyhun Sesigüzel, Furkan Ürün
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Arif Boşluk, Masuaku, Toth, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Muleka, Dompe, Enis Destan
Yedekler: Deniz Ertaş, Gonçalves, Jevtovic, Enis Bardhi, Ata Yanık, Andzouana, Colley, Da mata, Mustafa Muhammed, Emir Bars
Teknik Direktör: İlhan Palut
Beşiktaş: Alexander Nübel, Amir Murillo, Agbadou, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Ernest Poku, Olaitan, Wilfred Ndidi, Trossard, Dusan Vlahovic
Yedekler: Doğan Alemdar, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Ouattara, Vaclav Cerny, FAbio Miretti, Taylan Bulut, İlhan Fakılı, Ümit Akdağ, Yasin Özcan
Teknik Direktör: Vincenzo İtaliano
Goller: Dusan Vlahovic (dk. 10 ve 34) (Beşiktaş), Dompe (dk. 41) (Konyaspor)
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