Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Çağdaş Altay, Ceyhun Sesigüzel, Furkan Ürün
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Ahmet Oğuz (Dk. 66 Andzouana), Uğurcan Yazğılı, Arif Boşluk, Masuaku, Toth (Dk. 90 Gonçalves), Melih İbrahimoğlu (Dk. 80 Bardhi), Deniz Türüç, Muleka, Dompe, Enis Destan (Dk. 80 Mustafa Muhammed)
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou (Dk. 89 Yasin Özcan), Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Poku (Dk. 89 Ümit Akdağ), Olaitan (Dk. 66 Miretti), Ndidi (Dk. 80 Cerny), Trossard, Vlahovic (Dk. 89 Oh)
Goller: Dk.10 ve 34 Vlahovic, Dk. 79 Trossard, Dk. 90+3 Cerny (Beşiktaş), Dk. 42 Dompe, Dk. 62 Enis Destan (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 48 Deniz Türüç (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 81 Salih Özcan, Dk. 82 Miretti, Dk. 85 Murillo (Beşiktaş)
KONYA
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