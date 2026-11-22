Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 2 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'a 42 mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş’a 42 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
62. dakikada Deniz Türüç’ün sağ kanatta ortasında ceza sahası içerisinde topa yükselen Enis’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 22
65. dakikada Trossard’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda top ceza sahasında savunmadan sekerek Ndidi’nin önünde kaldı. Ndidi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı gitti.
75. dakikada Rıdvan’ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Vlahovic’in kafa vuruşunda Bahadır, meşin yuvarlağı çelerek uzaklaştırdı.
79. dakikada Poku’nun pasında ceza yayında topla buluşan Trossard’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 23
90+2. dakikada sağ kanattan Murillo'nun yerden basında ceza sahasında topu alan Cerny, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 24
Hakemler: Çağdaş Altay, Ceyhun Sesigüzel, Furkan Ürün
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Ahmet Oğuz (Andzouana dk. 66), Uğurcan Yazğılı, Arif Boşluk, Masuaku, Toth (Gonçalves dk. 90), Melih İbrahimoğlu (Enis Bardhi dk. 81), Deniz Türüç, Muleka, Dompe, Enis Destan (Mustafa Muhammed dk. 81)
Yedekler: Deniz Ertaş, Jevtovic, Ata Yanık, Colley, Da mata, Emir Bars
Teknik Direktör: İlhan Palut
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou (Yasin Özcan dk. 89), Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Poku (Ümit Akdağ dk. 89), Olaitan (Miretti dk. 66), Ndidi (Cerny dk. 80), Trossard, Vlahovic (Oh dk. 89)
Yedekler: Doğan Alemdar, Kartal Kayra Yılmaz, Ouattara, Taylan, İlhan Fakılı
Teknik Direktör: Vincenzo İtaliano
Goller: Dusan Vlahovic (dk. 10, 34), Trossard (dk. 79), Cerny (dk. 90+2) (Beşiktaş), Dompe (dk. 41), Enis Destan (dk. 62) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Deniz Türüç (Konyaspor), Salih Özcan, Miretti, Murillo (Beşiktaş)
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