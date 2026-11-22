Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Konyaspor karşısında hücumda iyi işler yaptıklarını belirterek, "Bugünkü maçtan gerçekten korktuğumu birazcık söyleyebilirim. Çok zor olacağını biliyordum çünkü milli aradan sonraki maçlar hep çok zor oluyor" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor’u 42 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, "Özellikle deplasmanda çok fazla pozisyon veriyoruz ve gol yiyoruz. Bu da hoşumuza giden, iyi olan bir şey değil. Ama ön tarafta iyi işler çıkarttığımızı, iyi geliştiğimizi söyleyebilirim. Leo tekrardan artık gol atmaya başladı. Bugün de Creny adına çok mutluyum. Çünkü kendisi yedekten girip gol attı. Yani ön tarafta bir gelişim var. Ama tekrar arkada hala pozisyon vermeye devam ediyoruz. Bence bunun sebebi tamamen dikkat ve konsantrasyondan kaynaklı. Bugün rakibin iki golü de mükemmel, özellikle ilk gol harika bir gol olduğunu söyleyebilirim ama bizim daha dikkatli ve daha konsantre olmamız gerekiyor. Bence problem bu. Ama aynı zamanda bardağın da yarı dolu tarafına bakmak istiyorum. Çünkü ön tarafta gayet iyi işler çıkartıyoruz" dedi.

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"Çok zor olacağını biliyordum çünkü milli aradan sonraki maçlar zor oluyor"

Transferle ilgili soru üzerine Italiano, ''Ocak ayına kadar süre var. Hala transfer döneminin başlamasına süre var. Onu yaklaştıkça düşünürüz neler olacağını ama bence Leo merkezde olduğunda daha enerjik olduğunu söyleyebilirim. Kendisini daha az yorgun buluyor. Çünkü merkez oynadığında defansif olarak o sorumlulukları daha az alıyor. Geçen maçta asist yaptı, bugün de gol attı. İleride iyi işler çıkartıyor. Bizim için bir çözüm oldu mu bunu ilerleyen zamanlarda da görebiliriz. Ama kendisinin şu anda ön tarafta harika işler çıkarttığını söyleyebilirim. Önümüzde gerçekten ocak ayına kadar da çok fazla maç var. Yaklaştığımız zaman o konular hakkında konuşabiliriz. Ama bence şu anda bunun yeri değil. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bugünkü maçtan gerçekten korktuğumu birazcık söyleyebilirim. Çok zor olacağını biliyordum çünkü milli aradan sonraki maçlar hep çok zor oluyor. Bugün böyle bir statta böyle bir maçı kazanmak bence harika ve zor bir işti" diye cevap verdi.