Konya’nın Karapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ulus Mahallesi Kılıç Ali Caddesi ile 133216. Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. yönetimindeki 06 CPG 883 plakalı otomobil ile U.H.P. idaresindeki 42 AVD 839 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan F.K.Ö., E.Ö. ve H.K.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.