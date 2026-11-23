Konya Ovası'nda yetiştirilen turplar, tamamı kadınlardan oluşan tarla işçilerinin yoğun mesaisiyle toplanarak Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Sabahın erken saatlerinde tarlaya gelen kadınlar, soğuk havaya ve zorlu çalışma şartlarına rağmen gün boyu turp hasadı yaparken, üreticiler bu yıl verim ve kalitenin oldukça iyi olduğunu belirtti.

Turp üretim sezonunun sonuna yaklaşılırken Konya'da tarlalarda hasat mesaisi sürüyor. Sabahın erken saatlerinde işe başlayan kadın işçiler, traktörle topraktan çıkarılan turpları tek tek topluyor, çuvallıyor ve fabrikalara gönderilmek üzere hazırlıyor. Fabrikada yıkanan turplar daha sonra Türkiye'nin farklı illerine ulaştırılıyor.

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"Verim, Allah'a çok şükür bu sene de çok güzel"

Konya'nın Meram ilçesinde turp üretimi yapan Şükrü Pullu, turp hasadına 6. ayda başladıklarını belirterek, "Bu ay son ayımız; don gelene kadar devam ediyoruz. Bu ayı da bitirmek üzereyiz inşallah. 20 günlük, bir aylık kadar işimiz kaldı. Şu anda mücadele ediyoruz, bitirmeye çalışıyoruz. Sabah 07.30'da tarlada traktörle söküme başlıyoruz, saat 17.00'de bırakıyoruz. İşçinin mesaisi 17.00'de bitiyor. Ben traktörle toprağı yumuşatıyorum, turpları yukarıya çıkarıyorum arkasından işçiler topluyor, çuvallıyor ve buradan da fabrikaya gönderiyoruz, fabrikada yıkanıp paketleniyor. Verim, Allah'a çok şükür bu sene de çok güzel. Kaliteyi tutturduk. Maşallah bu sene kalitemiz çok güzel, verim de çok güzel. Tarlada işler zor oluyor tabii. Her şeyin zorluğu var. İşçilerimizin işi gerçekten zor, sabah erken kalkıyorlar, uzun yollardan geliyorlar. Geldikleri yol tam 110 kilometre uzaklıkta işçiler de tabii haliyle yoruluyor. Turp fiyatlarımız da çok şükür güzel bu sene kırmızılar 15 liraya gidiyor. Vezir var yani beyaz turp onlar da 20 liraya gidiyor. Fiyatlar istediğimiz şekilde gidiyor, Allah'a şükür" dedi.

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"Tarla işi çok zor oluyor ellerimiz patlıyor, kemiklerimiz dahi acıyor ama yine de çalışıyoruz"

Her gün sabah tarlaya çalışmak için 110 kilometre geldiğini anlatan Münevver Türkoğlu, "Sabah geldiğimizde direkt başlıyoruz işimize. Sabahları hava daha çok soğuk oluyor tabii öğlene doğru hafif sıcak oluyor. Tempolu çalıştığımız zaman da akşam biraz daha sıcak olunca bunalıyoruz. Ama tarladaki sıralarda çalışan arkadaşlarımızın sayısı çok olduğu zaman işler gayet iyi, kısa sürüyor. Fakat tabii tarla işi çok zor oluyor ellerimiz patlıyor, kemiklerimiz dahi acıyor diyebilirim. Ellerimiz kötü oluyor ama yine de çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Turp sökümü için tarlaya gelen Ömür Kaser, "Hergün sabah 04.00'te falan kalkıyorum, uzun yol geliyoruz. Tarlaya 07.30'da gelip başlıyoruz turp sökmeye, akşama kadar çalışıyoruz ama yine de çok şükür zor olsa da seviyoruz" şeklinde konuştu.

"Zor oluyor ama kimseye muhtaç olmuyoruz"

Tarlada çalışarak kendi ihtiyaçlarını karşıladığını anlatan Fatma Arıcan, "Sabah erkenden çıkıyoruz evden buraya gelip akşam saat 17.00'de bırakıyoruz. Zor oluyor tabii ki ama kimseye muhtaç olmuyoruz. Zor oluyor ama biz memnunuz hayatımızdan, üreticiler biraz kazanırsa biz de kazanırız" dedi.

"Zor oluyor çamuru var, yağmuru var"

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Çalışacak işçileri servisle tarlalara taşıyan Mehmet Allı da, "Sabah 05.00'te kalkıyorum. Servis yaparım, işçiyi toplarım 110 kilometre yol geliyorum. Çalışan arkadaşlara tarlada söküm sırasını tek tek veriyorum. Akşam 17.00'de bırakıyoruz. 110 kilometre aynı şekilde tekrar gidiyoruz. Zor oluyor çamuru var, yağmuru var bu işin. Yağmur yağınca açıkçası daha zor oluyor, çamur oluyor, dizlerimize kadar geliyor. Soğuğu var hele kışın bayağı soğuk oluyor" ifadelerini kullandı.

"Bir çocukla nasıl ilgileniliyorsa o şekilde ilgileniyoruz"

Tarladan gelen turpların paketlendiği fabrikanın sahibi Mesut Pullu ise, "Turp her yerde yetişir, kaliteli Konya'da yetişir. O yüzden bizim burada gerçekten turp, iklim nedeniyle çok güzel yetişiyor. Hastalık yok şu anda bu sene iyi, elhamdülillah. Ürünlerimiz de iyi, verim de iyi. Kalite için uygulamalarımızı sürekli yapıyoruz. Gübrelemesini, ilaçlamasını yapıyoruz. Bir çocukla nasıl ilgileniliyorsa o şekilde ilgileniyoruz. Her türlü ürüne gözümüz gibi bakıyoruz şu anda. Bir tüccar Konya'yı neden tercih etsin dersek; kalite en başta gelen şey. Kalite bir numara burada, çeşit bol şu anda. Geldiği zaman 10 kalem, 11 kalem ürününü buradan yükleyebiliyor kamyonuna. O yüzden tüccar Konya'yı tercih ediyor. Şu an için son günlerini yaşıyor turp bir aya kadar, nasip olursa turp sezonunu bitiriyoruz. Çünkü Konya'da eksiler geliyor artık. Hava soğudu mu burada turpun işi biter. Türkiye'nin 80 vilayetine gönderiyoruz Allah'ın izniyle. Bizim bu bölgede hedefimiz tüm üreticiler olarak gerçekten kaliteyi artırıp daha fazla ekim yapmak istiyoruz. Şu anda zaten ben burada kendi adıma söylemem gerekirse Konya hesaplamasıyla 400 dönüm kadar ekiyoruz. Bunun daha fazla üstüne çıkmıyoruz çünkü sezon yetişmiyor kış geliyor. O yüzden de öncelik kalite" diye konuştu.