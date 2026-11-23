Kitap bağışının ardından protokol üyeleri ve huzurevi sakinleri bocce oynadı, sohbet etti.

Burada kalan yaşlıların faydalanabileceği bir kütüphanenin oluşturulmasına katkı sağlandı.

Program kapsamında, akademisyenler ve öğrenciler tarafından toplanan kitaplar huzurevine bağışlandı.

Seydişehir Kaymakamı Kadir Akın Gözel, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Saniye Sevindik, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Yurdagül Kumcu, akademisyenler, öğrenciler, Seydişehir Kızılay temsilcileri ve müftülük manevi danışmanları Huzurevi'nde bir araya geldi.

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