Konya İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, suçların aydınlatılmasında önemli rol oynayan parmak izi, DNA ve balistik bulguları bilimsel yöntemlerle inceleyerek en küçük delilden gerçeğe ulaşmak için görev yapıyor. Gelişmiş teknolojik cihazlar ve özel yöntemlerle gözle görülmesi güç izleri ortaya çıkaran ekipler, adli soruşturmalara teknik ve bilimsel katkı sağlıyor.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçluyla mücadele kapsamında olay yerlerinde titizlikle yürüttükleri çalışmalarla adli olayların aydınlatılmasına katkıda bulunuyor. Olay yerine ulaşan ekipler, öncelikle güvenliği ve mevcut durumun korunmasını sağladıktan sonra fotoğraflama, görüntüleme ve teknik inceleme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Parmak izleri, biyolojik bulgular ve diğer maddi deliller usulüne uygun şekilde tespit edilerek kayıt altına alınıyor. Toplanan deliller, özelliklerine uygun şartlarda muhafaza edilerek incelenmek üzere ilgili kriminal laboratuvarlara gönderiliyor.

REKLAM

"Delile olan güven, devlete olan güvendir"

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Büro Amiri Başkomiser Mustafa Keleş, öncelikle olay yerinin güvenliğinin sağlanması ve mevcut durumunun korunmasının büyük önem taşıdığını belirterek, "Ekiplerimiz olay yerine ulaştığında ilk olarak olay yerinin genel durumunu değerlendirir. Ardından fotoğraflama, görüntüleme ve gerekli teknik inceleme çalışmaları gerçekleştirilir. Parmak izleri, biyolojik bulgular ve diğer materyal deliller, usulüne uygun şekilde tespit edilerek kayıt altına alınır. Toplanan deliller, özelliklerine uygun şartlarda muhafaza edilerek ilgili kriminal laboratuvarlara gönderilir. Buradaki temel amacımız, delillerin güvenilirliğini ve bütünlüğünü koruyarak adli makamların değerlendirmesine sunulmasını sağlamaktır. Biz, ‘Delile olan güven, devlete olan güvendir' diyoruz. Çünkü olay yeri inceleme çalışmaları, suçların aydınlatılmasında son derece önemli bir yere sahiptir. Olay yerinde bulunan deliller, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin çok önemli bilgiler sunabilir. Bir parmak izi, biyolojik bir bulgu veya küçük bir fiziksel materyal, soruşturmanın seyrini değiştirebilir. Ancak burada önemli olan, elde edilen her bulgunun bilimsel yöntemlerle incelenmesi ve diğer soruşturma verileriyle birlikte değerlendirilmesidir. Bizler de yürüttüğümüz çalışmalarla bu sürece teknik ve bilimsel katkı sağlıyoruz" dedi.

REKLAM

"Temas izleri, özel yöntemler kullanılarak ortaya çıkarılabilir"

Temizlenen delillerin yapılan çalışmalarla gün yüzüne çıkartılabileceğine dikkat çeken Başkomiser Mustafa Keleş, "Her temas bir iz bırakır' prensibinden hareketle ifade etmek gerekirse bir kişinin olay yerinde hiçbir iz bırakmadan hareket etmesi oldukça zordur. Üstelik bu izler her zaman gözle görülebilecek nitelikte olmayabilir. Parmak izleri, biyolojik bulgular ve diğer temas izleri, özel yöntemler kullanılarak ortaya çıkarılabilir. Örneğin, olay yerindeki kan izleri temizlenmiş olsa bile özel kimyasal kan tespit solüsyonları kullanılarak bu izlerin yeniden görünür hale getirilmesi mümkündür. Parmak izleri, kişilerin kimliklerinin tespit edilmesinde kullanılan önemli biyometrik veriler arasında yer almaktadır. Olay yerinden elde edilen parmak izleri, mevcut veri tabanlarındaki kayıtlarla karşılaştırılarak kimlik tespitine yönelik önemli sonuçlar elde edilmesini sağlayabilir. Biyolojik deliller, özellikle DNA incelemeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Olay yerinde bulunan kan, kıl, tükürük ve benzeri biyolojik materyallerden elde edilen DNA profilleri, olayla bağlantılı kişilerin tespit edilmesine katkı sağlayabilmektedir. Bu nedenle biyolojik deliller, günümüzde suç araştırmalarının en önemli bilimsel araçlarından biridir. Silahla gerçekleştirilen olaylarda olay yerinde bulunan kovanlar, mermi çekirdekleri ve diğer ilgili bulgular büyük önem taşımaktadır. Ekiplerimiz bu materyalleri olay yerinde tespit ederek usulüne uygun şekilde muhafaza altına alır. Daha sonra ilgili kriminal laboratuvarlarda gerçekleştirilen balistik incelemeler sayesinde silah ve mühimmat arasındaki bağlantıların araştırılmasına katkı sağlanır" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"Personelin bilgi birikimi, tecrübesi, dikkati ve titizliği çalışmaların en önemli unsurlarıdır"

Teknolojinin olay yeri inceleme çalışmalarının gelişmesinde çok önemli bir rol oynadığını anlatan Keleş, "Günümüzde gelişmiş görüntüleme sistemleri, özel ışık kaynakları, dijital kayıt imkanları ve farklı teknik cihazlar sayesinde normal şartlarda tespit edilmesi güç olan bulguların ortaya çıkarılması mümkün hale gelmiştir. Parmak ve avuç izlerinin toplandığı ve yönetildiği bir veri sistemi olan BYS, tamamen yerli imkanlarla geliştirilmiş bir parmak izi programıdır. Ancak özellikle belirtmek isterim ki teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, bu cihazları kullanan personelin bilgi birikimi, tecrübesi, dikkati ve titizliği çalışmaların en önemli unsurlarıdır. Vatandaşlarımızdan da herhangi bir adli olayla karşılaştıklarında olay yerinin korunmasına yardımcı olmalarını istiyoruz. Olay yerindeki eşyalara dokunmamaları, herhangi bir materyalin yerini değiştirmemeleri ve durumu vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine bildirmeleri büyük önem taşımaktadır. Çünkü bazen küçük bir ayrıntı, bir olayın aydınlatılmasında son derece önemli bir rol oynayabilir. Özellikle vurgulamak isterim ki olay yerinde gözden kaçabilecek kadar küçük bir iz bile büyük bir olayın aydınlatılmasında kilit rol üstlenebilir. Bizler, görünmeyeni görünür kılmak, izleri bilimsel verilere dönüştürmek ve adaletin tecellisine katkı sunmak amacıyla görev yapıyoruz. Konya İl Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçluyla mücadelede teknolojinin, bilimin ve mesleki tecrübenin ışığında çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu.