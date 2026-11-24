KONYA'nın Ilgın ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiricisi Hacı Ali Acar'ın, ağılındaki koyunlardan biri 6 bacaklı kuzu doğurdu.

Aydan Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hacı Ali Acar'ın sürüsündeki koyunlarından biri doğum yaptı. Yeni doğan kuzunun ise arka iki ayağı dışında, birbirine bitişik çift ayağının olduğu anlaşıldı. Duruma şaşıran Acar, ''Yıllardır, hayvan yetiştiriciliği yapıyorum. İlk kez böyle bir şey gördüm. Bu sıra dışı bir durum. Kuzuyu veterinere götürüp, sağlık kontrolünden geçirmesini sağlayacağım. Umarım bu şekilde, sağlıklı olarak büyür'' dedi.