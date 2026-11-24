Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Murat Kurum Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ile başladı. Antrenman, kuvvet çalışması ile tamamlandı. Yeşilbeyazlı ekip, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

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