Konya’da Yeşilay Konya Yaşam Merkezi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Bağımlılıklardan uzak, sağlıklı nesiller yetiştirme hedefi doğrultusunda Konya'ya kazandırılacak olan Yeşilay Konya Yaşam Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Programda konuşan Yeşilay Genel Başkan Başdanışmanı Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, "Burada sadece bir temel atmıyoruz. İnsanlarımızın birbirine daha çok yaklaşacağı, ailelerin birlikte keyifli zaman geçireceği, çocuklarımızın ve gençlerimizin yeni imkanlarla buluşacağı bir yerin ilk adım ayak izini atıyoruz" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, "Konya'da tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte ortaya koyduğumuz birlik ve beraberliğin özünde şehri imar ederken nesil ihya etmek, merkeze her daim insanı, aileyi ve gençliğimizi almak vardır. Bu doğrultuda gençlerimizi her türlü bağımlılıktan korumak, onlara sağlıklı, huzurlu ve üretken bir gelecek sunmak hepimizin en temel sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

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Konya Valisi İbrahim Akın da, "Bağımlılık, tek bir ferdin değil, doğrudan ailelerin, toplumun ve geleceğimizin meselesidir. Bu yönüyle bağımlılıkla mücadele bir istikbal meselesidir. Yeşilay'ımızın bugüne kadar yediden yetmişe binlerce vatandaşımıza uzattığı şefkat eli bugün Konya'mızda da çok daha güçlü, kapsamlı ve kuşatıcı bir esere dönüşüyor" diye konuştu.

Programa; Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Yeşilay Genel Başkan Başdanışmanı Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, Yeşilay Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Yağmur Küçükbezirci ve vatandaşlar katıldı.