Uyuşturucu ticareti ve şantaj suçuna da karıştıkları öne sürülen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, fuhuş için çağırdığı kişileri darbettikten sonra paralarını gasbeden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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