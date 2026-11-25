Konya'da fuhuş operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı
Konya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.
Konya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, fuhuş için çağırdığı kişileri darbettikten sonra paralarını gasbeden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, kentte belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 11 şüpheliyi yakaladı.
Uyuşturucu ticareti ve şantaj suçuna da karıştıkları öne sürülen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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