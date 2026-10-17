Beyşehir'den kısa kısa

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Akbıyık, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi’nin 2. etabının en kısa zamanda faaliyete geçeceğini belirterek yatırımcıları ilçeye davet etti.

Beyşehir'in sanayi altyapısını güçlendirmeyi, fabrika sayısını artırmayı ve yeni istihdam alanları oluşturmayı hedeflediklerini belirten Akbıyık, bu süreçte kentteki tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışacaklarını söyledi.

- Servis şoförlerine yönelik eğitim

2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin okullarına güvenli, huzurlu ve sorunsuz şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla taşımalı eğitim araçlarında görev yapan şoförler ve rehber personele yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

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Beyşehir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Trafik Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığının katkılarıyla Beyşehir Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen eğitime, Şube Müdürü Ahmet Atik’in yanı sıra ilçe genelinde görev yapan öğrenci servis şoförleri ve rehber personel katıldı.

Eğitimde, öğrencilerin can güvenliğinin korunması, trafik kurallarına uyulması ve taşımalı eğitim hizmetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi üzerinde duruldu.

- Gıda güvenliğine yönelik denetimler sürüyor

Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması ve halk sağlığının korunması amacıyla denetimler aralıksız sürdürülüyor.

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Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gıda ve yem kontrol görevlileri, ilçe genelindeki denetimlerde işletmelerin faaliyetlerini ve ürünlerin mevzuata uygunluğunu kontrol ediyor.

Denetimlerde yalnızca ürünlerin görünümüyle yetinilmiyor. Hijyen koşulları, işletme kayıt belgeleri, ürün güvenliği, yemlerin uygun koşullarda muhafaza edilmesi ve izlenebilirliği de mercek altına alınıyor.

Denetimlerin dikkat çeken aşamalarından birini ise gıda ürünlerinden ve yemlerden alınan numuneler oluşturuyor. Alınan numuneler, gerekli incelemelerin yapılması amacıyla laboratuvarlara gönderiliyor.

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Böylece ürünlerin ilgili mevzuata uygunluğunun değerlendirilmesi hedefleniyor.

Vatandaşlara, gıda güvenilirliğiyle ilgili karşılaştıkları sorunları Alo 174 Gıda Hattı üzerinden bildirebilecekleri hatırlatıldı.