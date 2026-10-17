Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Akbıyık, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'nin 2. etabının en kısa zamanda faaliyete geçeceğini belirterek yatırımcıları ilçeye davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 12:33 Güncelleme:
        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Akbıyık, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi’nin 2. etabının en kısa zamanda faaliyete geçeceğini belirterek yatırımcıları ilçeye davet etti.

        Beyşehir'in sanayi altyapısını güçlendirmeyi, fabrika sayısını artırmayı ve yeni istihdam alanları oluşturmayı hedeflediklerini belirten Akbıyık, bu süreçte kentteki tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışacaklarını söyledi.

        - Servis şoförlerine yönelik eğitim

        2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin okullarına güvenli, huzurlu ve sorunsuz şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla taşımalı eğitim araçlarında görev yapan şoförler ve rehber personele yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        REKLAM

        Beyşehir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Trafik Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığının katkılarıyla Beyşehir Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen eğitime, Şube Müdürü Ahmet Atik’in yanı sıra ilçe genelinde görev yapan öğrenci servis şoförleri ve rehber personel katıldı.

        Eğitimde, öğrencilerin can güvenliğinin korunması, trafik kurallarına uyulması ve taşımalı eğitim hizmetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi üzerinde duruldu.

        - Gıda güvenliğine yönelik denetimler sürüyor

        Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması ve halk sağlığının korunması amacıyla denetimler aralıksız sürdürülüyor.

        REKLAM

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gıda ve yem kontrol görevlileri, ilçe genelindeki denetimlerde işletmelerin faaliyetlerini ve ürünlerin mevzuata uygunluğunu kontrol ediyor.

        Denetimlerde yalnızca ürünlerin görünümüyle yetinilmiyor. Hijyen koşulları, işletme kayıt belgeleri, ürün güvenliği, yemlerin uygun koşullarda muhafaza edilmesi ve izlenebilirliği de mercek altına alınıyor.

        Denetimlerin dikkat çeken aşamalarından birini ise gıda ürünlerinden ve yemlerden alınan numuneler oluşturuyor. Alınan numuneler, gerekli incelemelerin yapılması amacıyla laboratuvarlara gönderiliyor.

        REKLAM

        Böylece ürünlerin ilgili mevzuata uygunluğunun değerlendirilmesi hedefleniyor.

        Vatandaşlara, gıda güvenilirliğiyle ilgili karşılaştıkları sorunları Alo 174 Gıda Hattı üzerinden bildirebilecekleri hatırlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        36 il için meteorolojik uyarı
        36 il için meteorolojik uyarı
        Fenerbahçe kazandı moral depoladı!
        Fenerbahçe kazandı moral depoladı!
        Vali Gül'den Ayazağa'da önemli açıklamalar
        Vali Gül'den Ayazağa'da önemli açıklamalar
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması!
        İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması!
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
        Google'dan dolandırıcılık kalkanı
        Google'dan dolandırıcılık kalkanı
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        'Kızılcık Şerbeti'nde Ünallar köşke kavuştu
        'Kızılcık Şerbeti'nde Ünallar köşke kavuştu
        Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
        Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
        Eski eşten duygusal veda
        Eski eşten duygusal veda

        Benzer Haberler

        Gazeteci-Yazar Nuh Albayrak: "Siyonizmin belirlediği hedeflere ulaşmak için...
        Gazeteci-Yazar Nuh Albayrak: "Siyonizmin belirlediği hedeflere ulaşmak için...
        Meke Gölü'nde sis ve volkanik koninin etkileyici buluşması
        Meke Gölü'nde sis ve volkanik koninin etkileyici buluşması
        Konya'da LÖSEV'in çalışmaları hakkında basın toplantısı yapıldı
        Konya'da LÖSEV'in çalışmaları hakkında basın toplantısı yapıldı
        Özenle paketlenmiş kutulardan cephanelik çıktı
        Özenle paketlenmiş kutulardan cephanelik çıktı
        Antrenör babanın şampiyon oğlu güreşte yeni başarılar peşinde
        Antrenör babanın şampiyon oğlu güreşte yeni başarılar peşinde
        Konya'da "özel hastalar" evden çıkmadan engelli raporlarını yeniletebiliyor
        Konya'da "özel hastalar" evden çıkmadan engelli raporlarını yeniletebiliyor